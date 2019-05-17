В Кремле утверждают, что Путин не вмешивался в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

В Кремле заявили, что власти Екатеринбурга вели диалог с противниками строительства храма в сквере еще до того, как президент РФ Владимир Путин призвал прислушаться к мнению местных жителей, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил степень участия Владимира Путина в этой ситуации.

— Президент не вмешивался. Его спрашивали журналисты, и президент рассказал, он же общался с журналистами. Они ему задали вопрос, и он не вмешивался инициативно, — разъяснил Песков. Речь идет об опросе жителей, назначенном после высказываний Путина о ситуации, связанной со строительством храма.



Напомним, в Екатеринбурге приостановили строительство храма на территории сквера до конца опроса жителей.

