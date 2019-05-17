В Казани Следком просит об аресте бизнесмена-стрелка Раимджанова

Фото: "Реальное время"

В казанский суд поступило ходатайство об аресте обвиняемого в убийстве владельца ломбардов Ришата Садыкова и покушение на жизнь его спутника. Следком просит арестовать задержанного после пяти месяцев розыска Рината Раимджанова на срок до 15 июня, передает журналист "Реального времени".



Напомним, Раимджанов был объявлен в розыск в декабре 2018 года после расстрела двух предпринимателей в центре Казани — один позже скончался в больнице, второго спасли врачи. Скрывшемуся стрелку заочно предъявили обвинения в этих преступлениях, а также незаконном хранении оружия.

Лишь на днях силовики напали на след беглеца и вечером 15 мая задержали его в ЖК "Радужный".

По данным источников "Реального времени", Раимджанов признал стрельбу, правда заявил — убийства не планировал.