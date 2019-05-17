Татарстанцам напомнили о двух дополнительных выходных в июне

Согласно ТК РФ, 12 июня отмечается День России, он является нерабочим праздничным днем, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Кроме того, нерабочим праздничным днем будет 4 июня. В этом году на этот день приходится проведение Ураза-байрам. В министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ добавляют, что продолжительность рабочего дня 3 и 11 июня сокращается на один час.

Напомним, ранее в Роструде напомнили о следующих длинных выходных после майских праздников. Они пройдут в ноябре, жители страны будут отдыхать со 2 по 4 ноября.