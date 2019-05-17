Москва примет ответные меры на новые санкции США

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва примет ответные меры на новые американские санкции, которые были введены на основании «акта Магнитского», сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

— Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор, — отмечается в сообщении. Там же указано, что дипломаты всячески стремятся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список пятерых россиян. Это Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов.

Также, согласно заявлению ведомства, ограничительные меры введены в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек».

