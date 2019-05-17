Правительство РФ предлагает запретить омбудсмену принимать подарки

Правительство России предлагает запретить уполномоченному по правам человека принимать подарки и денежные вознаграждения от физических и юридических лиц. Соответствующая норма содержится в законопроекте, который Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.

Согласно документу, омбудсмен также не имеет права принимать ссуды, оплату транспортных расходов, отдыха и развлечений. Таким образом власти страны намерены привести закон об уполномоченном по правам человека в соответствии с антикоррупционным законодательством, передает «Парламентская газета».

Отмечается, что омбудсмен получает зарплату и не может заниматься какой-либо другой деятельностью, кроме научной и творческой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госсовете РТ отказались приводить региональный закон о детском омбудсмене в соответствие федеральному.