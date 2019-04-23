В Госсовете РТ отказались приводить региональный закон о детском омбудсмене в соответствие федеральному

Вчера на сессии Госсовета депутаты отказались привести региональный закон о детском омбудсмене в соответствие федеральному.



Он предусматривает введение в процедуру назначения на должность детского омбудсмена в республике предварительного согласования кандидатуры с федеральным уполномоченным.



Глава комитета Госсовета по социальной политике и один из авторов проекта Светлана Захарова отметила, что такие условия предусмотрены федеральным законодательством. Она попросила депутатов утвердить изменения сразу в первом и третьем чтении, пишет «Коммерсант».

Спикер Госсовета и глава отделения «Единой России» в Татарстане Фарид Мухаметшин сначала поставил на голосование предложение комитета о принятии законопроекта сразу в трех чтениях, но «за» проголосовали только 40 из 100 депутатов. При этом предложение одобрить поправки только в первом чтении поддержали 63 парламентария. В результате спикер поручил подготовить изменения в федеральный закон.



Напомним, что на заседании Госсовета премьер-министр РТ Алексей Песошин также представил отчет о результатах деятельности правительства Татарстана за 2018 год.

