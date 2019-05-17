Россия и Сербия проведут совместные военные учения во второй половине 2019 года
Российско-сербские учения с боевой стрельбой пройдут на территории России во второй половине 2019 года.
В рамках встречи командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) РФ генерал-полковника Александра Журавлева с главой сербского Минобороны Александаром Вулином и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем была обсуждена подготовка к учениям.
Стороны провели переговоры в Сербии. Также Журавлев вместе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Милославом Симовичем посетил учебный центр «Юг», рассказали в пресс-службе ЗВО.
На полигоне были продемонстрированы тактические действия военнослужащих.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Сербии заявили, что никогда не введут санкции против России.Общество
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