Aurus стал лучшим автомобилем в России в номинации «Прорыв года»

В Москве прошла премия «Автомобиль года — 2019». Победители выявлялись путем онлайн-голосования.

Так, в номинации "Прорыв года» победил президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали Kia Ceed, любимой маркой в массовом сегменте - Volkswagen, любимой маркой в премиальном сегменте — BMW, пишет «Лайф».



«Легендой Авто.ру» стал Toyota RAV 4. Лучшим автомобилем для такси признали Skoda Octavia, лучшим автомобилем для каршеринга — Hyundai Solaris. Проектом года назвали "Московский электробус".

Бренд Aurus используется для обозначения машин проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Планируется, что сборка автомобилей будет проводиться в Татарстане.

Ранее Министерство промышленности и торговли России опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.