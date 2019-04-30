Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Фото: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

В ведомстве ожидают, что внедорожник станет наиболее востребованной моделью бренда Aurus в РФ.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, прототип автомобиля появится до конца апреля, затем его покажут широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что в параде Победы на 9 Мая будут участвовать два кабриолета Aurus. На них будут двигаться главнокомандующий Сухопутными войсками и министр обороны Сергей Шойгу.

