Рустам Минниханов обсудил с министром торговли Турции сотрудничество в сфере халяль

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с министром торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Минниханова в Стамбул. Рухсар Пекджан подчеркнула, что в 2014 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал $900 млн. Но на сегодня эти показатели несколько снизились. Она добавила, что нужно увеличить объемы взаимной торговли до $1 млрд. Министр торговли Турции заметила, что одно из перспективных направлений сотрудничества — сфера халяль. Рустам Минниханов ее поддержал.

Напомним, 15 мая президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Турцию.

