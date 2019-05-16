Роспотребнадзор: каждый шестой россиянин считает, что ВИЧ передается через комариные укусы



В 2018 году 17,6% россиян вне возраста считали, что ВИЧ передается в том числе через комариные укусы.

При этом только 45,3% жителей РФ знают, что ВИЧ может передаваться ребенку от матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Данные ведомству предоставил Росстат.

Также 18,7% опрошенных не знали, что человек, который выглядит здоровым, может быть носителем ВИЧ.

Ранее Минздрав подготовил законопроект, запрещающий распространять информацию с призывами к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ.