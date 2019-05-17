Директор турцентра в Татарстане осужден за фиктивный найм своей семьи

В Елабуге за хищение 1,5 млн рублей из бюджета осужден директор муниципального центра детско-юношеского туризма и экскурсий «Юлдаш». 58-летний Камиль Рахматуллин получил 3 года лишения свободы условно за фиктивное трудоустройство в центр членов своей семьи в 2014—2018 годах.



Жена ныне осужденного числилась в бюджетной организации сторожем, сын — разнорабочим, а дочка — уборщицей, — уточнили «Реальному времени» в правоохранительных органах.

С подачи спецслужб Следком по РТ занялся этим делом в августе 2018 года.

В ходе предварительного следствия директор центра полностью признал вину в мошенничестве и вернул похищенное в бюджет.



Ранее в Казани за незаконное получение второй зарплаты на сумму свыше 1 млн рублей штрафом в 45 тысяч рублей наказали бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Василия Иванова. Его действия суд квалифицировал как превышение полномочий.