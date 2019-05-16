Первый канал аннулировал результаты проекта «Голос. Дети» из-за накруток

Первый канал принял решение из-за накруток аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.



«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — сказано в заявлении телеканала.



Первый канал 24 мая проведет специальный выпуск шоу в прямом эфире с участием всех финалистов, передает ТАСС.



Ранее Group-IB, которую телеканал привлек к расследованию итогов конкурса, обнародовала промежуточные результаты проверки. Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

