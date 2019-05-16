В Казани стартовал процесс по разделу имущества супругов Мусиных

В Вахитовском районном суде Казани начался процесс о разделе имущества экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина и его супруги. Сегодня прошло предварительное заседание по этому делу.



Как пояснил корреспонденту «Реального времени» представитель Роберта Мусина, супруги через суд намерены разделить имущество поровну, чтобы затем в рамках банкротства экс-главы ТФБ реализовывалось только имущество из отведенной ему половины. В противном случае на торгах будет продано все имущество семейной пары, а супруга получит половину от вырученной суммы.



Представители финансового управляющего и кредиторов Мусина, в свою очередь, считают, что такое разделение снизит ликвидность и стоимость активов, а значит, нанесет ущерб кредиторам.

Ранее стало известно, что экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, который по-прежнему является депутатом Госсовета РТ, заработал по итогам 2018 года 1,4 млн рублей. В 2017 году его заработок составлял около 9 млн рублей.

