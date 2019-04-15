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Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин раскрыл сведения о доходах и имуществе, его заработок снизился в 6 раз

09:23, 15.04.2019
Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин раскрыл сведения о доходах и имуществе, его заработок снизился в 6 раз
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, который по-прежнему является депутатом Госсовета РТ, заработал по итогам 2018 года 1 401 044 рубля 17 копеек. Информация размещена на официальном портале Госсовета РТ.

При этом в 2017 году он заработал почти 9 млн рублей. Также у него в собственности пять земельных участков, доля еще одного земельного участка, садовый дом и два транспортных средства.

Доход супруги составил 17 593 318 рублей 89 копеек. У нее в собственности жилой дом, четыре земельных участка, а также иное недвижимое имущество. Площадь последнего — 2 квадратных метра.

Напомним, в 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее. Информация о доходах депутатов размещена на официальном портале Госсовета РТ.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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