Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин раскрыл сведения о доходах и имуществе, его заработок снизился в 6 раз

Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, который по-прежнему является депутатом Госсовета РТ, заработал по итогам 2018 года 1 401 044 рубля 17 копеек. Информация размещена на официальном портале Госсовета РТ.

При этом в 2017 году он заработал почти 9 млн рублей. Также у него в собственности пять земельных участков, доля еще одного земельного участка, садовый дом и два транспортных средства.

Доход супруги составил 17 593 318 рублей 89 копеек. У нее в собственности жилой дом, четыре земельных участка, а также иное недвижимое имущество. Площадь последнего — 2 квадратных метра.

Напомним, в 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее. Информация о доходах депутатов размещена на официальном портале Госсовета РТ.