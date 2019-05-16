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«Ак Барс» объявил о подписании экс-форварда «Авангарда» Фисенко

17:15, 16.05.2019
«Ак Барс» объявил о подписании экс-форварда «Авангарда» Фисенко
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Михаилом Фисенко, выступавшим в прошлом сезоне за «Авангард» (Омск).

Играя за омский клуб в прошлом сезоне, Фисенко дошел до финала Кубка Гагарина. В играх «регулярки» и матчах на выбывание нападающий провел 71 поединок и набрал 12 (4+8) очка при показателе полезности +2. Под руководством Боба Хартли Михаил выходил в основном в четвертом звене «ястребов».

Соглашение новичка с казанским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

СпортХоккей Татарстан
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