«Ак Барс» объявил о подписании экс-форварда «Авангарда» Фисенко

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Михаилом Фисенко, выступавшим в прошлом сезоне за «Авангард» (Омск).

Играя за омский клуб в прошлом сезоне, Фисенко дошел до финала Кубка Гагарина. В играх «регулярки» и матчах на выбывание нападающий провел 71 поединок и набрал 12 (4+8) очка при показателе полезности +2. Под руководством Боба Хартли Михаил выходил в основном в четвертом звене «ястребов».



Соглашение новичка с казанским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

