В Татарстане школа осталась без крыши из-за сильного ветра

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Из-за сильного ветра в одной из школ Кайбицкого района Татарстана сорвало крышу, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Кровля сорвана с площади 200 квадратных метров. Кроме того, без крыши осталась рядом стоящая котельная (площадь кровли — 42 квадратных метра). Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен.

Напомним, в начале мая здание школы в пгт Аксубаево чуть не лишилось крыши. На месте было установлено, что из-за порывов ветра до 17 м/с была повреждена крыша образовательного учреждения на площади 25 квадратных метров. Ветер был такой силы, что загнул металлический лист, но сам лист остался на месте. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

