В Татарстане из-за порывистого ветра здание школы чуть не лишилось крыши

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем поступило сообщение о повреждении кровли средней школы №3 в пгт Аксубаево, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что из-за порывов ветра до 17 м/с была повреждена крыша школы на площади 25 квадратных метров. Ветер был такой силы, что загнул металлический лист, впрочем сам он остался на месте. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Ремонт запланирован на 3 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение с 10:30 часов 2 мая до 06 часов 3 мая.

