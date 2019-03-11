В ЦБ РФ обеспокоились ростом долговой нагрузки россиян
Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения.
По ее словам, существенно снизились процентные ставки, но в последнее время вновь начала расти долговая нагрузка. Юдаева также добавила, что в настоящее время потребительское кредитование замедляется, но снижение долговой нагрузки не происходит.
«В этом году мы вводим в связи с этим новый инструмент регулирования — коэффициент долговой нагрузки», — цитирует Юдаеву «РИА Новости».
Напомним, что в Госдуму РФ во II квартале намерены внести законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения. В документе предлагается запретить банкам выдавать кредиты, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка.ЭкономикаФинансы
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