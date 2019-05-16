Казанца подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летних школьниц

Фото: СУ СК РФ по РТ

По данным следствия, утром 13 мая в Казани, в районе улиц Серова и Батыршина, 34-летний мужчина совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц, сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по РТ.

В пресс-службе УМВД России по Казани добавляют, что 13 мая в полицию обратились родители одной из девочек с заявлением, что неизвестный трогал ее ноги.

Установлена причастность подозреваемого казанца к аналогичным преступлениям в 2017 и 2018 годах, тогда пострадали 11-летняя и 12-летняя девочки. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Вину казанец полностью признал. В ближайшее время следователь назначит подозреваемому судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По решению Кировского районного суда задержанного арестовали.