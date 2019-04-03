В Казани появятся две школы на 2,4 тысячи учеников

В Казани появятся две школы по улице Рауиса Гареева и в микрорайоне М-71, в каждой из которых будет 1 224 места. Их сдадут в 2019 и 2020 годах соответственно.

Школы возводятся по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Татарстана.

Ранее сообщалось, что ООО «Ак таш» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по строительству школы по улице Рауиса Гареева в Казани за 580,5 млн рублей.