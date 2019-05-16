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Приставы Башкирии прокомментировали появление похоронного венка на машине уфимца

11:08, 16.05.2019
Приставы Башкирии прокомментировали появление похоронного венка на машине уфимца
Фото: vk.com/bashdtp

В конце марта СМИ была распространена информация, что машину жителя Уфы испортили неизвестные.

На фотографиях было видно, что похоронный венок висит на топоре, который воткнут в переднее лобовое стекло автомобиля. Звучала предварительная версия, что это якобы дело рук коллекторов.

В УФССП по РБ проверили информацию, сообщает пресс-служба ведомства. Во время проверки была установлена личность гражданина, машина которого пострадала. В разговоре с ним выяснилось, что коллекторские или кредиторские организации не причастны к этому инциденту. Со слов мужчины, он знает, кто совершил этот поступок.

Происшествия Башкортостан
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