В Уфе коллекторы разбили машину должника и повесили на нее похоронный венок

Полиция проводит проверку по факту заявления жителя Уфы, машина которого была испорчена неизвестными. Снимок автомобиля опубликован в группе «БашДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, как похоронный венок висит на топоре, который был воткнут в переднее стекло машины. По предварительной версии, это дело рук коллекторов, так как мужчина задолжал денег микрофинансовой организации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По результату проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Госдуму поступил законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.