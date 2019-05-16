Обучение в Китае татарстанских специалистов по архивному делу обойдется почти в 5 млн рублей

Институт развития образования РТ разместил закупку об оказании услуг по реализации стажировки «Лучшие практики архивного дела в провинции Сычуань» для управленческих кадров республики по архивному делу. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно документам, закупка будет осуществляться у единственного поставщика — КФУ. 20 управленческих кадров РТ по архивному делу с 18 по 24 мая пройдут стажировку в китайской провинции Сычуань, чтобы изучить лучшие практики архивного дела. Стоимость услуг составляет 4 млн 831 тысяча 100 рублей.

Учебно-тематический план рассчитан на 36 академических часов. При этом три из них пройдут в КФУ, это будет вводная лекция на тему «История Китайской Народной Республики». Остальные 33 часа пройдут в Сычуаньском университете. Например, запланировано практическое занятие на рабочем месте в архиве Чэнду.