Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину

Предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину.

Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач в соцсетях. Сам Коломойский подтвердил данную информацию изданию TheBabel.

Игорь Коломойский покинул Украину в июне 2017 года после того, как был национализирован крупнейший частный банк Приватбанк, основным акционером которого он являлся. Некоторое время миллиардер проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

Напомним, ранее штаб Владимира Зеленского потребовал извинений от Петра Порошенко за слова о «марионетке Коломойского».