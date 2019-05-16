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Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину

05:44, 16.05.2019
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину
Фото: скриншот - youtube.com

Предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину.

Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач в соцсетях. Сам Коломойский подтвердил данную информацию изданию TheBabel.

Игорь Коломойский покинул Украину в июне 2017 года после того, как был национализирован крупнейший частный банк Приватбанк, основным акционером которого он являлся. Некоторое время миллиардер проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

Напомним, ранее штаб Владимира Зеленского потребовал извинений от Петра Порошенко за слова о «марионетке Коломойского».

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