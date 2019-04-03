Штаб Зеленского потребовал извинений от Порошенко за слова о «марионетке Коломойского»

Политтехнолог штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что действующему главе страны Порошенко не мешало бы извиниться за высказывание о том, что шоумен — «марионетка (бизнесмена Игоря) Коломойского».

«Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов — это не ложится в канву европейского политического деятеля», — заявил Разумков в интервью изданию «theБабель».

Ранее в день первого тура выборов президента Украины Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского.

«Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь этого сказать, с марионеткой Коломойского», — сказал он.

В ответ Зеленский заявил Порошенко: «У меня только один вопрос: так вы марионетка (Олега) Свинарчука или Свинарчук — ваша марионетка?»

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко сфальсифицировал свой результат на выборах президента страны.