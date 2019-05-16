Трамп ввел в США режим ЧС

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.

Это делается для защиты коммуникационных сетей США и дает федеральному правительству широкие полномочия запрещать американским компаниям вести дела с определенными иностранными поставщиками, включая китайскую компанию Huawei, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Срок, на который введен режим ЧС, не уточняется.

Ранее администрация президента США не исключила того, что может отказаться от взаимодействия с теми стратегическими партнерами, которые продолжат применять технологические наработки и оборудование Huawei.

