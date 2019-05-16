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Трамп ввел в США режим ЧС

00:36, 16.05.2019 1
Трамп ввел в США режим ЧС
Фото: ang.af.mil

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.

Это делается для защиты коммуникационных сетей США и дает федеральному правительству широкие полномочия запрещать американским компаниям вести дела с определенными иностранными поставщиками, включая китайскую компанию Huawei, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Срок, на который введен режим ЧС, не уточняется.

Ранее администрация президента США не исключила того, что может отказаться от взаимодействия с теми стратегическими партнерами, которые продолжат применять технологические наработки и оборудование Huawei.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:15
    Вот где угроза. Huawei, а не Россия и Китай.
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