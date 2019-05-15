Путин: в Казани вовремя подготовились к выпуску новых вертолетов и самолетов

На предприятиях в Казани и Ахтубинске все работы по подготовке к серийному выпуску перспективных самолетов и вертолетов были выполнены в срок, нужно действовать так и впредь.

«Нам были продемонстрированы современные и перспективные военные самолеты и вертолеты, представлены беспилотные летательные аппараты. Подчеркну, что все мероприятия по подготовке и к серийному выпуску этой техники выполнены в установленные сроки. Так же четко прошу действовать и впредь», — заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Сочи.

Он также попросил доложить о том, как идет выполнение опытно-конструкторских работ и серийное производство перспективных самолетов и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов в Казани, пишет «РИА Новости».

Напомним, что 13 мая Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. На предприятии президенту представили модернизированные самолеты и вертолет Ми-38Т.