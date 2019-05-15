В финал Кубка России по футболу вышли «Урал» и «Локомотив»

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» стали финалистами Кубка России по футболу.

«Локомотив» в двух матчах обыграл «Ростов». Первая игра прошла в Москве и закончилась вничью со счетом 2:2. В ответной игре, которая прошла сегодня, московский клуб обыграл соперника со счетом 2:0.

«Урал» на пути к финалу одолел тульский «Арсенал». Первый матч завершился победой «Урала» со счетом 1:0, второй — вничью со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре 22 мая.