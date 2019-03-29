В России предложили унифицировать меры поддержки многодетных семей
Депутаты Государственной думы подготовили законопроект «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации» об унификации мер поддержки таких семей.
Авторами документа стали Иван Сухарев, Сергей Каргинов, Василина Кулиева и Елена Строкова. По их мнению, законопроект должен способствовать улучшению общей демографической ситуации, повышению рождаемости.
На данный момент в субъектах России официальные определения понятия «многодетная семья» и меры поддержки населения, подпадающего в данную категорию, варьируются, пишет RT.
Ранее сообщалось, что в Казани, Зеленодольске и Алексеевском районе Республики Татарстан уже действуют предложенные президентом РФ Владимиром Путиным налоговые льготы на недвижимость для многодетных семей.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым