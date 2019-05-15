Путин обсудил с президентом Австрии перспективы отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин сегодня провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Предметом обсуждения стали перспективы отношений России и ЕС, а также ситуация с ядерной программой Ирана, передают «Известия».

Президент России отметил, что переговоры прошли в дружеской и деловой атмосфере.



«Уверен, что достигнутые договоренности положительно скажутся на развитии всего комплекса российско-австрийских связей», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Ранее стало известно, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен 15 мая посетит Россию с официальным визитом. Также Путин и Ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании форума общественности «Сочинский диалог».

