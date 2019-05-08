Президент Австрии 15 мая встретится с Путиным в Сочи

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен 15 мая посетит Россию с официальным визитом.

В этот день в Сочи состоятся переговоры Александра Ван дер Беллена с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.



Лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях, а также актуальные международные и региональные проблемы.



Кроме того, Путин и Ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании Форума общественности «Сочинский диалог», создаваемого по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.



В прошлом году в ходе пресс-конференции с Александром ван дер Белленом президент России заявил, что все стороны заинтересованы в отмене санкций, в том числе Россия.

