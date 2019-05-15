В казанском парке Победы появится памятник Воину-освободителю

В казанском парке Победы планируют установить памятник Воину-освободителю. Сегодня Министерство культуры РТ объявило открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника.

Участвовать в конкурсе могут скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами творческих союзов. Им предстоит разработать проект самого памятника и представить идеи по благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября 2019 года. Сроки установки памятника не уточняются.



Напомним, что 9 мая в парке Победы открыли новый памятник труженикам тыла.

