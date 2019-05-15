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В казанском парке Победы появится памятник Воину-освободителю

17:09, 15.05.2019 1
В казанском парке Победы появится памятник Воину-освободителю
Фото: kzn.ru

В казанском парке Победы планируют установить памятник Воину-освободителю. Сегодня Министерство культуры РТ объявило открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника.

Участвовать в конкурсе могут скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами творческих союзов. Им предстоит разработать проект самого памятника и представить идеи по благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября 2019 года. Сроки установки памятника не уточняются.

Напомним, что 9 мая в парке Победы открыли новый памятник труженикам тыла.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Только не Намдаков!!!
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