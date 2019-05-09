День Победы в Казани: венки к Вечному огню, памятник труженикам тыла и субмарина «Казань»

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица возложили венки к Вечному огню колоннады мемориала Славы в Парке Победы.
В глубине парка Минниханов осмотрел новый памятник труженикам тыла. Затем Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к монументу Матерям и вдовам погибших солдат. Завершилось мероприятие возле другого знакового места парка Победы — рубки атомной субмарины «Казань». Здесь Рустама Минниханова встретили участники общественной организации «Морское собрание Республики Татарстан».
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