День Победы в Казани: венки к Вечному огню, памятник труженикам тыла и субмарина «Казань»

11:01, 09.05.2019 46 2
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица возложили венки к Вечному огню колоннады мемориала Славы в Парке Победы.

В глубине парка  Минниханов осмотрел новый памятник труженикам тыла. Затем Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к монументу Матерям и вдовам погибших солдат. Завершилось мероприятие возле другого знакового места парка Победы — рубки атомной субмарины «Казань». Здесь Рустама Минниханова встретили участники общественной организации «Морское собрание Республики Татарстан».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 мая
    Красиво. Спасибо деду за победу!
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  • Анонимно 09 мая
    С праздником, дорогие друзья
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