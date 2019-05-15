«Камгэсэнергострой» раскрыл размер выручки по итогам первого квартала 2019 года

В первом квартале 2019 года размер выручки ПАО «Камгэсэнергострой» составил 232 млн 761 тысячу рублей. Сведения размещены на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

Год назад этот же показатель достигал 602 млн 566 тысяч рублей. Дебиторская задолженность по итогам первого квартала 2019 года составляет 4 млрд 506 млн 86 тысяч рублей.

Напомним, ПАО Банк «ФК Открытие» уведомило о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО «Камгэсэнергострой» банкротом. Кроме того, банк «Открытие» намерен обратиться в суд, чтобы признать ООО «КамгэсЗЯБ» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс» банкротами.

