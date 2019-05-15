Олеся Балтусова призвала прекратить мародерство на древней мостовой на Волге

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова пожаловалась, что жители Казани начали разбирать древнюю мостовую на Волге.



По словам Балтусовой, казанцы приезжают на машинах и собирают камни себе на дачу.

«Мощение по четыре квадратных метрах фрагментарно действительно сохранилось. Машин действительно полно. Все очень хозяйственные у нас», — написала Балтусова на своей странице в Facebook.



Балтусова также рассказала, что специалисты сходятся во мнении, что лучше было бы перевезти мощение во дворик дома Михляева.



«Но и здесь вопрос, дом Михляева — XVII−XVIII век, а это мощение не старше XIX века. Потому дискуссия — это хорошо, что-то придумаем. Было бы еще эффективнее, если бы заработал научно-методический совет», — подчеркнула помощник президента РТ.



Ранее стало известно, что в Казани после падения уровня воды в Волге нашли старинную мостовую. Дорога была построена в XIX веке. Она соединяла старую пристань города Бакалду, располагавшуюся в Адмиралтейской слободе, и центр Казани.

