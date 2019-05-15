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Олеся Балтусова призвала прекратить мародерство на древней мостовой на Волге

16:16, 15.05.2019 1
Олеся Балтусова призвала прекратить мародерство на древней мостовой на Волге
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова пожаловалась, что жители Казани начали разбирать древнюю мостовую на Волге.

По словам Балтусовой, казанцы приезжают на машинах и собирают камни себе на дачу.

«Мощение по четыре квадратных метрах фрагментарно действительно сохранилось. Машин действительно полно. Все очень хозяйственные у нас», — написала Балтусова на своей странице в Facebook.

Балтусова также рассказала, что специалисты сходятся во мнении, что лучше было бы перевезти мощение во дворик дома Михляева.

«Но и здесь вопрос, дом Михляева — XVII−XVIII век, а это мощение не старше XIX века. Потому дискуссия — это хорошо, что-то придумаем. Было бы еще эффективнее, если бы заработал научно-методический совет», — подчеркнула помощник президента РТ.

Ранее стало известно, что в Казани после падения уровня воды в Волге нашли старинную мостовую. Дорога была построена в XIX веке. Она соединяла старую пристань города Бакалду, располагавшуюся в Адмиралтейской слободе, и центр Казани.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Росгвардия для чего??? пусть охряняют
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