В Башкирии обрушился потолок в детской поликлинике

В городе Туймазы на территории Башкирии произошло обрушение потолка в детской поликлинике.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По словам молодой мамы, чей ребенок едва не пострадал, обрушение случилось еще 17 апреля. Рядом с ее 6-месячной дочерью упали панели ПВХ и вместе с ними бруски в тамбуре, передает «Башинформ».

Вскоре на происшествие отреагировали в местной администрации. Там пообещали провести все необходимые работы по укреплению панелей.

Напомним, ранее в Башкирии молодожены едва не погибли из-за обрушения фасада ЗАГСа.