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ПАО «Нижнекамскшина» в I квартале получила 155 млн рублей чистого убытка по РСБУ

14:56, 29.04.2019
ПАО «Нижнекамскшина» в I квартале получила 155 млн рублей чистого убытка по РСБУ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ПАО «Нижнекамскшина» в январе — марте 2019 года получило чистый убыток в размере 155,3 млн рублей против 41,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее. Об этом сказано в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

Компания снизила выручку на 35,7% — до 2,8 млрд рублей, себестоимость сократилась на 30,3%, до 2,9 млрд рублей. В результате валовый убыток составил 33,1 млн рублей против 292,2 млн рублей валовой прибыли годом ранее.

Кроме того, ПАО «Нижнекамскшина» в первом квартале этого года получила убыток от продаж в размере 175 млн рублей против прибыли в 112,8 млн рублей годом ранее. Убыток до налогообложения составил 185,1 млн рублей, следует из отчетности компании.

Напомним, что чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по итогам I квартала 2018 года выросла в 5,5 раза и составила 41,4 млн рублей.

АналитикаПромышленность Татарстан
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