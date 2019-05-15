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Правительство Ирака решило закупить российские С-400

15:21, 15.05.2019 1
Правительство Ирака решило закупить российские С-400
Фото: mil.ru

Правительство Ирака намерено закупить российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом рассказал посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

При этом он уточнил, что в настоящий момент отсутствует дорожная карта, которая определяла бы точные даты, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о том, могут ли США помешать закупке С-400, иракский посол отметил, что «есть соответствующие дипломатические каналы».

Ранее стало известно, что Турция намерена закупить российские системы С-400. При этом в планах Турции также значится покупка 120 американских истребителей пятого поколения F-35. Американский сенатор-демократ Боб Менендес пригрозил Турции санкциями в случае закупки российских С-400.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:45
    И все секреты С-400 станут известны амерам?
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