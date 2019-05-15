Правительство Ирака решило закупить российские С-400

Правительство Ирака намерено закупить российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом рассказал посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

При этом он уточнил, что в настоящий момент отсутствует дорожная карта, которая определяла бы точные даты, передает «Интерфакс».



Отвечая на вопрос о том, могут ли США помешать закупке С-400, иракский посол отметил, что «есть соответствующие дипломатические каналы».



Ранее стало известно, что Турция намерена закупить российские системы С-400. При этом в планах Турции также значится покупка 120 американских истребителей пятого поколения F-35. Американский сенатор-демократ Боб Менендес пригрозил Турции санкциями в случае закупки российских С-400.

