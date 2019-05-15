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Власти Удмуртии в 2019 году ожидают роста ВРП в пределах 10 процентов

15:07, 15.05.2019
Власти Удмуртии в 2019 году ожидают роста ВРП в пределах 10 процентов
Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в текущем году рост валового регионального продукта может составить около 10%.

По его словам, такого показателя можно будет добиться благодаря смене стратегии работы экономического блока правительства. При этом Бречалов уточнил, что наибольший результат дает продажа конкурентной продукции предпринимателей, передает «Интерфакс».

Отметим, что в 2018 году ВРП Удмуртии составил 600 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,9%.

Ранее Минэкономики Удмуртии прогнозировало, что рост ВРП в 2019 году может составить до 1,3% в сопоставимых ценах.

Экономика Удмуртия
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