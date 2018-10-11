Минэкономики Удмуртии ожидает роста ВРП на 1,3%

Рост валового регионального продукта в Удмуртии в 2019 году может составить до 1,3% в сопоставимых ценах. В номинальном выражении он прогнозируется в объеме 650 млрд рублей. Это следует из целевого варианта проекта прогноза социально-экономического прогноза на ближайшие три года, опубликованного на официальном сайте Министерства экономики Удмуртии.

По базовому варианту, ВРП в 2019 году не вырастет. В 2018 году по оценкам Минэкономики он составит 611,5 млрд рублей, что на 0,5% больше, чем в 2017-ом.

Минэкономики УР также прогнозирует снижение объемов промышленного производства в 2019 году на 3—5% и рост объемов продукции сельского хозяйства в пределах 1%.

Инфляция в республике может составить 4,5—4,6%.