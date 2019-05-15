Евгений Пашутин продолжит тренировать саратовский «Автодор»

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Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин продолжит работу с саратовской командой. Об этом сегодня заявил президент клуба.

«Евгений Пашутин продолжит тренировать «Автодор» в новом сезоне. У нас действующий контракт, поэтому это не какая-то тайна», — цитирует президента «Автодора» Владимира Родионова «Советский спорт».

Напомним, за последние пять лет в саратовском клубе 13 раз менялся главный тренер. Евгений Пашутин известен по своей работе в таких клубах Единой лиги, как «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань), который выводил в Евролигу.

Работая с «Автодором» в сезоне-2017/2018 Пашутин привел его к рекордному в истории клуба пятому месту в «регулярке» Единой лиги. В прошедшем сезоне «Автодор» в плей-офф не попал.

