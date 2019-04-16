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Владимир Драчев может посетить Казань для обсуждения развития биатлона в Татарстане

20:42, 16.04.2019
Владимир Драчев может посетить Казань для обсуждения развития биатлона в Татарстане
Фото: duma.gov.ru

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев может посетить Казань. Целью его визита станет обсуждение дальнейшего развития биатлона в Татарстане.

В пресс-службе Министерства спорта РТ рассказали, что сейчас идет обсуждение концепции развития биатлона в республике. В частности, рассматриваются возможности для строительства специализированных объектов для этого вида спорта, передает ИА «Татар-информ.

Напомним, что в прошлом году президента Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева избрали вице-президентом Федерации лыжных гонок России.

Спорт Татарстан
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