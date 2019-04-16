Владимир Драчев может посетить Казань для обсуждения развития биатлона в Татарстане

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев может посетить Казань. Целью его визита станет обсуждение дальнейшего развития биатлона в Татарстане.

В пресс-службе Министерства спорта РТ рассказали, что сейчас идет обсуждение концепции развития биатлона в республике. В частности, рассматриваются возможности для строительства специализированных объектов для этого вида спорта, передает ИА «Татар-информ.



Напомним, что в прошлом году президента Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева избрали вице-президентом Федерации лыжных гонок России.