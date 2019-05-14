Минниханов и Парфенчиков обсудили возможности сотрудничества Татарстана и Карелии

Президент Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в формате «один на один», а затем — в расширенном составе с участием членов делегации. Главной темой стало обсуждение развития сотрудничества между регионами.

Представители делегации Карелии находились в Татарстане с рабочим визитом 13 и 14 мая. Они посетили Агентство инвестиционного развития РТ, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», центры «Эйдос-медицина» и «Эйдос-робототехника», технополис «Химград», Городскую клиническую больницу № 7, Казанский федеральный университет, сообщает пресс-служба главы РТ.

По словам Минниханова, объем взаимной торговли между регионами приблизился к 1,5 млрд рублей. Татарстан поставляет в Карелию грузовые и легковые автомобили, автобусы, дизельное топливо и мазут, продукты питания, медицинское оборудование, лекарства, шины и другую продукцию. Из Карелии поставляются стройматериалы и бумага.

«Мы готовы наращивать поставки продукции машиностроения; предприятий химии и нефтехимии; медицинского холодильно-морозильного оборудования; дезинфицирующей техники; продуктов питания; потребительских товаров», — заявил Минниханов.

Он отметил, что сегодня есть возможность поделиться с коллегами опытом по формированию системы разработки и внедрения инноваций, работе с инвесторами и созданию инвестиционной инфраструктуры, поддержке малого и среднего предпринимательства. Также необходимо совместно работать над созданием инфраструктуры для инвесторов, заниматься подготовкой и переподготовкой кадров.

«Несколько рабочих групп из Карелии приедут в Татарстан детально изучать наш опыт в различных направлениях. Мы тоже своих специалистов будем направлять в эту республику. Уверен, что взаимные визиты еще больше обогатят наши регионы. Будем обмениваться опытом», — подчеркнул президент РТ.

Напомним, 17 июля 2014 года было подписано соглашение между Татарстаном и правительством Карелии о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. 14 февраля 2019 года был подписан план мероприятий по реализации соглашения на 2019—2021 годы.