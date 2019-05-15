ЦБ отозвал лицензии у татарстанской страховой компании НАСКО

Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО).

Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных.

Причиной отзыва стали неоднократные нарушения требований страхового законодательства в течение года, уточняется на сайте регулятора.



Кроме того, ЦБ также отозвал ряд лицензий у страховой компании «Респект».

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций страховой компании НАСКО.