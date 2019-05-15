ЦБ отозвал лицензии у татарстанской страховой компании НАСКО
Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО).
Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных.
Причиной отзыва стали неоднократные нарушения требований страхового законодательства в течение года, уточняется на сайте регулятора.
Кроме того, ЦБ также отозвал ряд лицензий у страховой компании «Респект».
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций страховой компании НАСКО.Экономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым