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Экономика

ЦБ отозвал лицензии у татарстанской страховой компании НАСКО

10:15, 15.05.2019
ЦБ отозвал лицензии у татарстанской страховой компании НАСКО
Фото: cbr.ru

Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО).

Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных.

Причиной отзыва стали неоднократные нарушения требований страхового законодательства в течение года, уточняется на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ также отозвал ряд лицензий у страховой компании «Респект».

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций страховой компании НАСКО.

Экономика Татарстан
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