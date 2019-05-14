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Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций страховой компании НАСКО

14:42, 14.05.2019
Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций страховой компании НАСКО
Фото: nasko.ru

Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО). Условия сделки не разглашаются.

В сообщении страховой компании уточняется, что оставшаяся часть (0,06%) принадлежит миноритарным акционерам.

Отмечается, что в ближайшее время Александр Май и инвесторы намерены закончить консолидацию 100% акций НАСКО путем выкупа акций у миноритарных акционеров.

В 2017 году НАСКО сообщила о завершении процедуры по приобретению 25% ее акций. Покупателем тогда выступил «Открытый мир», который приобрел акции страховщика у «Ак Барс» Банка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бизнес Татарстан
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