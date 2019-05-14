Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций страховой компании НАСКО

Александр Май и группа инвесторов приобрели 99,94% акций АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО). Условия сделки не разглашаются.



В сообщении страховой компании уточняется, что оставшаяся часть (0,06%) принадлежит миноритарным акционерам.



Отмечается, что в ближайшее время Александр Май и инвесторы намерены закончить консолидацию 100% акций НАСКО путем выкупа акций у миноритарных акционеров.



В 2017 году НАСКО сообщила о завершении процедуры по приобретению 25% ее акций. Покупателем тогда выступил «Открытый мир», который приобрел акции страховщика у «Ак Барс» Банка. Подробнее — в материале «Реального времени».

