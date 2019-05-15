Топ-менеджер предприятия «Роскосмоса» сбежал за границу и заочно уволился

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в одну из стран Европы, после чего уволился.

Предприятие входит в «Роскосмос». Побег за границу топ-менеджера случился на фоне начала проверок госкорпорации. Предварительно, Яскин мог опасаться вскрытия фактов хищений бюджетных средств, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время Яскин находится в Греции. Обстоятельства его увольнения выясняют сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Должность гендиректора НИИ занял выходец из космической отрасли Алексей Шашков.

Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявлял, что в «Ростехе» и «Роскосмосе» похищено более 1,6 млрд рублей.