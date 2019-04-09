Юрий Чайка: в «Ростехе» и «Роскосмосе» похищено более 1,6 млрд рублей

Более 1,6 млрд рублей, выделенных государственным предприятиям «Роскосмос» и «Ростех», оказались похищены. Об этом сообщается в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России по итогам 2018 году.

По данным надзорного ведомства, было проверено 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти и госкорпораций. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела, передает «РИА Новости».

В докладе отмечается, что среди выявленных фактов — неправомерное распоряжения средствами, завышение стоимости самих работ, срыв сроков их исполнения и другие нарушения.

Напомним, ранее у российских чиновников стали чаще находить иностранные финансовые инструменты.