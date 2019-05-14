В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра

На территории Башкирии во вторник, 14 мая, ожидается резкое ухудшение погоды.

По прогнозам синоптиков, в регионе местами возможно усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха будет держаться на отметке +30°С. Ближе к вечеру столбик термометра упадет до +19°С, пройдут дожди.

В Госкомитете РБ по ЧС советуют соблюдать основные правила безопасности, в том числе не пережидать погоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Машину следует поставить в гараж, при его отсутствии — парковать вдали от деревьев.

Также в ведомстве рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконные двери и убрать хозяйственные вещи с балконов. По возможности нужно отключить от электросети домашнюю бытовую технику и электроприборы, чтобы избежать коротких замыканий.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидаются гроза, град и до +34.