В Сеть попали личные данные Бориса Джонсона и других британских политиков

В интернет утекли личные данные бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, министра финансов страны Филипа Хаммонда и других британских чиновников.

Как сообщает Sky News, инцидент произошел из-за сбоя в системе безопасности приложения, разработанного для конференции Консервативной партии страны в Бирмингеме. Злоумышленники получили возможность изменять данные в личных профилях участников мероприятия, среди которых были и политики.

A major security flaw in the official Conservative Party Conference app has been uncovered, which allowed anyone to access the personal details of ministers, MPs and all other attendees https://t.co/foQxQcMLRl

— Sky News (@SkyNews) 29 сентября 2018 г.

Кроме того, были опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты чиновников.

К настоящему времени, по данным СМИ, сбой в системе безопасности устранен.

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