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В Сеть попали личные данные Бориса Джонсона и других британских политиков

22:27, 29.09.2018
В Сеть попали личные данные Бориса Джонсона и других британских политиков
Фото: pxhere.com

В интернет утекли личные данные бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, министра финансов страны Филипа Хаммонда и других британских чиновников.

Как сообщает Sky News, инцидент произошел из-за сбоя в системе безопасности приложения, разработанного для конференции Консервативной партии страны в Бирмингеме. Злоумышленники получили возможность изменять данные в личных профилях участников мероприятия, среди которых были и политики.

Кроме того, были опубликованы номера телефонов и адреса электронной почты чиновников.

К настоящему времени, по данным СМИ, сбой в системе безопасности устранен.

Ранее в Кремле пообещали долго помнить о нелестных словах британского руководства в адрес президента России Владимира Путина.

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